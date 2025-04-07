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Царьград

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ФБР поздравило Овечкина с рекордом: 895 голов в НХЛ

ФБР поздравило Овечкина с рекордом: 895 голов в НХЛ

Глава ФБР Кэш Патель и легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поздравили Александра Овечкина с его историческим достижением — 895-м голом в НХЛ.

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