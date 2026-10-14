Верховный суд в среду, 14 октября, признал террористической «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и запретил ее деятельность в России.
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