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Котенок: высокий уровень подготовки ВС РФ под Курском стал неожиданностью для противника

Котенок: высокий уровень подготовки ВС РФ под Курском стал неожиданностью для противника

Украинские боевики, зашедшие на территорию Курской области, постепенно теряют темп и инициативу. В то же время военкор Юрий Котенок отмечает на некоторых участках преимущество противника в артиллерии и количестве беспилотников.

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