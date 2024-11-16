«Фонтаны Рима» перенеслись в Актау

Мангистауская областная филармония им. Мурата Оскинбаева успешно продолжает 49-й сезон, и на этот раз симфонический оркестр под управлением Петра Киселёва выступил перед аудиторией с замечательными произведениями европейских классиков.
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