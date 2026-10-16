На паромной переправе Салехард — Лабытнанги ввели терминалы для безналичной оплаты проезда. 16 октября систему протестируют, а полноценный запуск запланирован к следующему летнему сезону.
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