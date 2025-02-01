Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шилин
    Хорошая практика, одного в плен для допроса , остальных в землю. Я - за!Курская дуга: CNN...
  • Николай ИВАНОВ
    Похоже наши депутаты в ГД это не представители коренного населения, а ставленники мигрантских диаспор и находятся у н...Платок на роток: ...
  • лина любимцева
    То есть, НАТО   УЖЕ УЧАСТВУЕТ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ...В ОТКРЫТУЮ!!   Так это С КЕМ там Россия будет вести переговоры?...Курская дуга: CNN...

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

KP.RU:Комсомольская правда После слов «сейчас вышлю вам код» всё становится ясным - звонит мошенник Shutterstock «Спасибо огромное всем кто нас информирует о мошенниках!» - пишет москвичка Светлана Вячеславовна и далее сообщает, что благодаря такой информации, она научилась сходу распознавать телефонных жуликов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх