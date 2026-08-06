Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обратился к премьер-министру Дональду Туску с призывом найти мужество и подписать постановление о лишении украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.
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