В ГУ МВД России по Свердловской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2023»

В полуфинал вышли 10 офицеров из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Тавды, Первоуральска, Заречного, Богданович, Невьянска, Красноуфимска иНовоуральска! Граждане отдали за них наибольшее количество голосов.
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