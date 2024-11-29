НЦФМ: в России к 2027 году хотят создать компьютер, работающий со «скоростью света»

ЭФВС необходима для сверхбыстрой обработки данных Ученые из кооперации Национального центра физики и математики (НЦФМ) в ближайшие два года планируют разработать рабочий прототип самой мощной в мире гибридной электронно-фотонной вычислительной системы (ЭФВС), которая будет обрабатывать информацию «со скоростью света».
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