Чемпион мира по параармрестлингу: самый длительный поединок шёл около трёх минут

Непобедимый Чемпион мира, пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Кубка России, лучший спортсмен России по параармрестлингу (PIUH) 2021 и 2023 годов Аметхан Абдураманов в детстве лишился руки, но не утратил волю к победе.