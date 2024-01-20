РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ В ДЕТСКОМ САДУ.

´Колядки, колядки, собрались ребятки.Мы по садику пошли, вместе Коляду нашли´.Сегодня, 17 января 2024 года, все старшие воспитанники собрались в музыкальном зале на самый длинный из праздников! От Рождества и до Крещения разрешено колядовать и различные угощения получать и раздавать!Каждый год мы по-разному проводим этот праздник, изменяя сюжеты, п .
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