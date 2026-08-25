Trump Admin Proposes New $100K H-1B Fee To Offset Immigration Enforcement Costs The Trump administration plans to charge employers a fee of $103,265 for H-1B skilled foreign workers, according to a proposed regulation posted on Monday.
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