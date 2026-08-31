Данилу Козловского обвинили в неуплате алиментов

В Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа по поводу содержания общей дочери актера Данилы Козловского и его экс-супруги — актрисы и режиссера Ольги Зуевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стас Пьеха высказ...
- Дана Борисова наз...
- АЗ Покинувшая Россию...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым