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Эксперт Корнейчук: старые смартфоны и iPhone не будут поддерживать 5G в России

Эксперт Корнейчук: старые смартфоны и iPhone не будут поддерживать 5G в России

Старые смартфоны и iPhone могут не поддерживать связь 5G в России из-за разницы в диапазонах, сообщил 360.

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