Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Лайович проиграл Фрицу 20 очков подряд и снялся из-за травмы

Душан Лайович снялся с матча с Тэйлором Фрицем в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Это случилось при счете 0:5 в первом сете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх