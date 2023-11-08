МГПУ: внедрение ИИ на ЕГЭ поможет снизить средний балл и уравнять регионы

Дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в процесс ЕГЭ для отслеживания эпизодов списывания поможет снизить средний балл при поступлении, а также уравняет выпускников из разных регионов, сообщила "Газете.
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