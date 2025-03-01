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Reuters: Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения сделки с Киевом

Reuters: Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения сделки с Киевом

Global Look Press/Robert Michael/dpa Президент США Дональд Трамп пока не заинтересован в возобновлении сделки по полезным ископаемым с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента.

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