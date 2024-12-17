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Поварёнок с лучшими рецептами

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  • Ирина Серафимова (Микова)
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    Давно делаю оладушки из свареной овсяной каши. Главное угадать с мукой,чтоб не получились жесткими. Оооочень вкуснень...Овсянки с брусникой

Салат "Загадка для гостей"

Салат "Загадка для гостей"

Оригинальный салат из простых продуктов. Салат "Загадка для гостей" с яичными блинчиками оригинален не только своим внешним видом, но и тем, что из обычных, всем известных ингредиентов, можно сделать закуску, о составе которой будут гадать все едоки.

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