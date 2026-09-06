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Татар-информ

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Казанский боксер Сергей Сергеев завоевал золото чемпионата России по боксу

Казанский боксер Сергей Сергеев завоевал золото чемпионата России по боксу

Фото: официальный канал Минспорта РТ в МАКС Спортсмен из Казани Сергей Сергеев стал победителем всероссийского первенства по боксу, сообщили в канале Министерства спорта Республики Татарстан в МАКС.

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