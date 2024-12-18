ФСБ показала задержанного узбека, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Будни мужчин. Все что нам интересно

Следователи Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.