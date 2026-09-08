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Светлов о поражениях «Динамо» на старте: «Может, имеет смысл вернуться к вопросу по Гусеву. В КХЛ уверенно играют легионеры из АХЛ, на этом фоне Никите будет комфортно»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о двух поражениях московского «Динамо» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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