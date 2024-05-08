Без Пашиняна и Алиева: лидеры каких стран приедут в Москву на парад 9 мая

В 2024 году о решении приехать в Москву на парад Победы 9 мая объявили несколько мировых лидеров. По сравнению с прошлым годом, список глав государств, которые посетят российскую столицу, претерпел некоторые изменения.
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