Театр абсурда
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Театр абсурда

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Но есть и хорошие приговоры!

Но есть и хорошие приговоры!

   Автора 282-й статьи Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам строгого режима за взятку.   Бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (!!!)   Борис Шпигель был отправлен в колонию за дачу особо крупной взятки.

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