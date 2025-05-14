РЕН ТВ собирает средства на лечение семилетнего Ромы с лейкозом

worldvita.ru Семилетнему Роме Худову с Алтайского края сейчас нужна путевка в будущее. Он почти справился с одной из самых страшных болезней, но она может вернуться, если не начать лечение дорогостоящим препаратом.
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