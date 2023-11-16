Прогулка по саду и прерванный сон в Honkai: Star Rail — как выбраться из иллюзорного лабиринта«Прогулка по саду и прерванный сон» — квест продолжений Освоения в Honkai: Star Rail, который необходимо завершить для открытия нового региона «Сад безмятежности», а также получения доступа к тематическому ивенту «Лисья история о привидениях».