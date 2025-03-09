Дрэймонд Грин попытался оставить себе мяч, которым Стефен Карри набрал 25000-ое очко в карьере

Стив Керр – Дрэймонду Грину: «Ты сегодня забил важную треху, но мяч заберет он.» (Показывает на Карри) Грин: «Вообще-то я сегодня стал вторым по передачам в истории «Уорриорз», так что я его себе оставлю».