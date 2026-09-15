Пожарную безопасность на Рождественской ярмарке оценили в 5 млн

Приближается зима — время традиционной Рождественской ярмарки в Петербурге. Это мероприятие проводится с 2006 года: в центре города устанавливают торговые домики, фото-зоны, карусели, устраивают другие развлечения для горожан.
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