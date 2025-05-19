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Зоолог Кречмар: лоси меняют территорию и становятся опасны для автомобилистов

Зоолог Кречмар: лоси меняют территорию и становятся опасны для автомобилистов

С начала года в Московской области сбили 14 диких копытных животных. ДТП случались в основном по вине водителей, которым пришлось заплатить внушительный штраф – например, за сбитого лося его размер достигает 80 тыс.

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