Зоолог Кречмар: лоси меняют территорию и становятся опасны для автомобилистов

С начала года в Московской области сбили 14 диких копытных животных. ДТП случались в основном по вине водителей, которым пришлось заплатить внушительный штраф – например, за сбитого лося его размер достигает 80 тыс.
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