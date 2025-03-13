Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолётом S7 в Фергане

При посадке у лайнера возникла техническая неисправность и его отстранили от полётов.После того, как 12 марта самолёт авиакомпании "Сибирь", работающей под брендом S7 Airlines, был временно отстранён от полётов из-за подозрения в наличии технической неисправности, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.