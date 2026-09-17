Захарова ответила на желание Японии вернуть безвиз на Курилы: «Просто вести себя прилично»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала стремление японских властей возобновить безвизовый режим посещения Курил для своих граждан.
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