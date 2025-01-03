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Агенты Себальоса: «Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Эксекиэль не продается, тем более за 4 млн евро»

Ранее появилась информация, что российский клуб предложил четыре миллиона евро за аргентинского футболиста.

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