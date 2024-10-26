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Иванишвили: у иностранной агентуры есть задание вовлечь Грузию в войну

Иванишвили: у иностранной агентуры есть задание вовлечь Грузию в войну

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, у "иностранной агентуры" есть срочное задание вовлечь республику в боевые действия.

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