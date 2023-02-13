Мангистауский боксер стал победителем турнира в Венгрии

Саматали Тольтаев стал победителем международного 67-го международного турнира по боксу памяти Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), который стартовал 6 и завершился 12 февраля, передает ЦОК со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.