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Мангистауский боксер стал победителем турнира в Венгрии

Мангистауский боксер стал победителем турнира в Венгрии

Саматали Тольтаев стал победителем международного 67-го международного турнира по боксу памяти Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), который стартовал 6 и завершился 12 февраля, передает ЦОК со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

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