Армянское ралли: как угнанные в Закавказье авто легализуют в России

На российском рынке подержанных машин появилась новая схема обмана. Группы махинаторов обещают гражданам из стран ближнего зарубежья выгодно продать их транспортное средство в России, после чего пропадают из поля зрения.
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