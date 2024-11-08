Ozon пообещал компенсацию покупателям и продавцам за поврежденные посылки в результате ДТП в Городищенском районе.
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Ozon пообещал компенсацию покупателям и продавцам за поврежденные посылки в результате ДТП в Городищенском районе.