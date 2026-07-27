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Тайная доктрина

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На Ближнем Востоке — еще одна большая война: Хуситы ставят саудитов на колени, полностью лишая Эр-Рияд нефтяного экспорта

На Ближнем Востоке — еще одна большая война: Хуситы ставят саудитов на колени, полностью лишая Эр-Рияд нефтяного экспорта

На Ближнем Востоке — еще одна большая война: Хуситы ставят саудитов на колени, полностью лишая Эр-Рияд нефтяного экспорта Война Йемена и Саудовской Аравии хоронит мировую экономику, и нефть по 150 уже не фантастика На фото: пожар на нефтехранилище компании Saudi Aramco.

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Юрий Ильинов
Иранские тяжелые ракеты &quot;Разрушитель замков&quot; могут ударить по Киеву Новейшие иранские ракеты Kheibar Shekan (&quot;Разрушитель замков&quot;) без проблем могут поражать объекты, расположенные в Киеве. О возможном применении Тегераном этих ракет в качестве ответных действий заговорили после террористического удара украинского дрона по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате этой атаки погиб один человек. Глава МИД Исламской Республики заявил, что &quot;этот паразит в Киеве не может остаться без ответа&quot;. Поэтому не исключено, что по столице Украины будет нанесен удар возмездия. Как сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, от Киева до Тебриза на северо-западе Ирана, где находится крупная иранская ракетная база (точнее, кластер подземных баз), порядка 1852 км, а до ближайших точек - и вовсе около 1650 км. Иранские твердотопливные баллистические ракеты средней дальности Kheibar Shekan 2, по открытым данным, имеют дальность примерно до 2000 км. Такая же дальность, вероятно, и у модернизированной Haj Qasem (&quot;Хадж Касем&quot;). Есть еще Khorramshahr-4, Sejil и Ghadr-F способные летать на две тысячи километров. Такие средства хорошо показали себя во время обстрелов Израиля: они прорывали мощную противоракетную оборону. Украинские же средства в принципе не способны оказывать какое-либо противодействие ракетам средней дальности&quot;, - отметил Лямин.
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