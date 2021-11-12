Депутат Рады Хоменко сообщила, что покинувшие Крым украинские адмиралы не получили жилье

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, в том числе высокопоставленные офицеры, до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны, а после выхода на пенсию рискуют остаться без крыши над головой.