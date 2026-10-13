Генетическое хамство украинцев

Вышла вчера через ленту на хорошую статью и утаскиваю её к себе, ибо такие вещи должны быть у меня под рукой.
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Ко всему верному, что автор нам предоставил, я бы хотела осыпать свою " горсть изюму "... Хотя нет, тут больше подходит ягода "вороний глаз", черная,ядовитая... С момента отделения Кукраины мало того, что у власти оказались бывшие коммунисты -националисты , с Бандерой за пазухой строившие вроде как социализм, зачастую и в КПСС пролезшие на желании иметь власть, и номенклатурную халяву, так страну буквально наводнили западные НКО и сектанты. Причем и те, и другие возглавляли и финансировали западные структуры, от ЦРУ до Сороса. На хохлядях отрабатывались иезуитские приемы оболванивания. Которые стали называть политтехнологией...чтоб современно звучало..)) Бытовой национализм такие технологии превратили в укронацизм, и русофобию. Самое гнилое семя, посеянное на густо унавоженную бытовым нацизмом почву украинства , дало богатый урожай - повесили портреты НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ - Бандеры и Шухевича... признал кровное родство, запев "Батька наш Бандеоа", и духовное родство с фашизмом...
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