Какие редкие имена давали своим детям жители Новосибирска в августе

Самые популярные и редкие имена, которые выбирают жители региона для своих детей, перечисли в новосибирском ЗАГСе.
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