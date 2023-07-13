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Политолог Самонкин заявил, что о перспективе вступления Украины в НАТО говорить не приходится

Политолог Самонкин заявил, что о перспективе вступления Украины в НАТО говорить не приходится

В Вильнюссе завершилась программа второго дня саммита НАТО. Участники мероприятия обсуждали отношения с Россией и Китаем, высказывались о механизме принятия в альянс Швеции, украинскую повестку.

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