Мишустин перезагрузит систему коммерческого образования

Власти России поменяли систему платного образования, чтобы решить проблему с дефицитом кадров. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил дополнительно выделить более 1 млрд рублей на поддержку образовательного кредитования.
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