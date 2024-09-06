ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону крышевали не только магазины

ОПГ в МВД Ростова-на-Дону имела связь не только с продавцами табака и алкоголя. Полицейские также получали доход с нескольких автозаправочных станций, судя по всему, принадлежащих франшизам, кроме того, они брали регулярные платежи с магазинов в торговом центре «Мегамаг» на улице Пойменной и с продуктовых и точках продаж одежды в центре города, сообщает 1rnd.