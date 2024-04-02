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Вратарь Федотов дебютировал в НХЛ

Вратарь Федотов дебютировал в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) на лед вышел российский вратарь Иван Федотов – данный матч стал для голкипера первым в НХЛ.

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