Вратарь Федотов дебютировал в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) на лед вышел российский вратарь Иван Федотов – данный матч стал для голкипера первым в НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии