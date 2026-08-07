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Замглавы МВД оценил цифровизацию полиции Карагандинской области

Замглавы МВД оценил цифровизацию полиции Карагандинской области

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов с рабочим визитом посетил Карагандинскую область, где ознакомился с реализацией проектов по цифровизации органов внутренних дел, передает inKaragandy.

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