Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • фарид сабиров
    А мы им газ нефть и все по списку с дисконтом круглые сутки качаем . Перерыть все поставки , хрен им на всю рожу пуст...До  конца года   ...
  • Nikolay Boyko
    Согласен на все 100👍👍👍Надменного подпол...
  • Евгений Сорокин
    Именно на ленточкуНадменного подпол...

Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Avia.pro - Новости В Нижнем Тагиле произошел отвратительный инцидент, в котором малолетнюю девочку поколотили два ее ровесника, и это вызвало серьезные вопросы не только к адаптации "иностранных специалистов" и их потомков в нашем обществе, но и к действиям полиции, которые вызвали недовольство общественности.

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Комментарии
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Елена Забежко
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36 мин.
Евгений Сорокин
Именно на ленточку
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34 мин.
NB
Nikolay Boyko
Согласен на все 100👍👍👍
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19 мин.

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