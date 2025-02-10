Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добра Илон ...

Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добраИлон Маск (Elon Musk) во главе группы инвесторов выдвинул предложение о покупке некоммерческого подразделения OpenAI за $97,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.