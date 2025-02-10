НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добра Илон ...

Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добра Илон ...

Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добраИлон Маск (Elon Musk) во главе группы инвесторов выдвинул предложение о покупке некоммерческого подразделения OpenAI за $97,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх