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Андрей Золотарёв: Украина на грани: Лондонский раздел, демографический коллапс и новая геополитическая игра

Андрей Золотарёв: Украина на грани: Лондонский раздел, демографический коллапс и новая геополитическая игра

Готов ли Запад к «Лондонскому разделу» Украины, и что это значит для будущего страны? Как смерть Папы Римского и выборы нового понтифика повлияют на геополитический расклад? Почему демографический кризис и экономическая катастрофа лишают Украину шансов на победу? Андрей Золотарев, известный политический аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.

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