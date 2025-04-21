Андрей Золотарёв: Украина на грани: Лондонский раздел, демографический коллапс и новая геополитическая игра

Готов ли Запад к «Лондонскому разделу» Украины, и что это значит для будущего страны? Как смерть Папы Римского и выборы нового понтифика повлияют на геополитический расклад? Почему демографический кризис и экономическая катастрофа лишают Украину шансов на победу? Андрей Золотарев, известный политический аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пасхальный ультиматум Трампа»: Почему Вашингтон готов бросить Украину на пути к миру?
- Татьяна Монтян: Поляки готовы отобрать кусочек Одессы и немного украинских земель. Ведь зачем им больше?
- Дмитрий Джангиров: «Штаты устали ждать»: угрозы США выйти из переговоров по Украине направлены против Киева, не Москвы
Свежие комментарии