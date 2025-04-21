Андрей Золотарёв: Украина на грани: Лондонский раздел, демографический коллапс и новая геополитическая игра

Готов ли Запад к «Лондонскому разделу» Украины, и что это значит для будущего страны? Как смерть Папы Римского и выборы нового понтифика повлияют на геополитический расклад? Почему демографический кризис и экономическая катастрофа лишают Украину шансов на победу? Андрей Золотарев, известный политический аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.