Украинство есть идеология окраины Русского мира

Рубрика "Вынесено из комментариев". Отличный комментарий Нины Б. к статье ребе Ищенко О двойной лояльности"Тараспереход" (гениальное словечко!) русских людей на Украине легко объяснить многолетним давлением с переходом в прямые репрессии.