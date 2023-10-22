Украинство есть идеология окраины Русского мира

Рубрика "Вынесено из комментариев". Отличный комментарий Нины Б. к статье ребе Ищенко О двойной лояльности"Тараспереход" (гениальное словечко!) русских людей на Украине легко объяснить многолетним давлением с переходом в прямые репрессии.
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