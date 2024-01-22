Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Тоже не верю в их жобровольность. Они даже в экономику России не хотят вкладывать. Надо как то... Как то.. Но принуди...Олигархи скинутся...
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Трамп пообещал перестать обзывать Десантиса после того, как тот снялся с гонки

Трамп пообещал перестать обзывать Десантиса после того, как тот снялся с гонки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с группой сторонников в штате Нью-Гэмпшир заявил, что больше не будет называть губернатора Флориды Рона Десантиса «десанктимониусом» (от англ.

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