Трамп пообещал перестать обзывать Десантиса после того, как тот снялся с гонки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с группой сторонников в штате Нью-Гэмпшир заявил, что больше не будет называть губернатора Флориды Рона Десантиса «десанктимониусом» (от англ.
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