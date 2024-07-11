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Царьград

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Турецкие повара рассказали, какие блюда в отелях лучше обойти стороной

Турецкие повара рассказали, какие блюда в отелях лучше обойти стороной

Жители Турции на отдыхе в своей стране очень избирательно относятся к выбору угощений со шведских столов в отелях.

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